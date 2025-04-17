Хинштейн позвал священника освятить кабинет после ареста экс-главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что пригласил священника для освящения своего рабочего кабинета в здании облправительства. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Глава региона отметил, что в стенах кабинета накопилось много греховности.

«По благословению Владыки Курского и Рыльского Германа чин освящения совершил древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий», — уточнил Хинштейн.

Хинштейн пообещал установить истину в деле Смирнова

По его словам, чиновникам следует служить людям, а не использовать власть для личной выгоды.

Ранее сообщалось, что Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на блогера, который «растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире».

По его мнению, такое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона.