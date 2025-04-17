Путин обсудил с Токаевым энергетику и переговоры с США

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Главы государств обсудили вопросы энергетики. Кроме того, Владимир Путин оценил ход российско-американского диалога.

Лидеры двух стран отметили значимость приближающегося празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 Мая, будет присутствовать Касым-Жомарт Токаев.

На День Победы в российскую столицу съедутся главы многих государств. В частности, ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина, лидеров стран СНГ и словацкого премьер-министра Роберта Фицо, несмотря на давление на него со стороны Еврокомиссии.