Медведев поблагодарил всех, кто выполняет производственные задачи на передовой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выездного совещания в Армавире, посвящённого ремонту бронетанковой техники, выразил благодарность всем, кто решает производственные задачи на передовой в ходе специальной военной операции.

«Хочу, пользуясь этой возможностью, поблагодарить всех, кто занимается производственными задачами непосредственно на передовой, по сути, и выразить им слова признательности за всю эту работу», — заявил Медведев.

Медведев также вручил государственные награды работникам оборонного предприятия в Армавире, которые занимаются ремонтом техники, применяемой в зоне СВО.

Ранее Медведев заявил, что мощности порохового завода Казани увеличили производство боеприпасов.