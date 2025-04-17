МИД Ирана: Аракчи передал Путину послание от Хаменеи

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Президент России Владимир Путин получил из рук главы Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи послание от верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

МИД Ирана: Аракчи передал Путину послание от Хаменеи
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Аракчи на встрече с Путиным подчеркнул решительный настрой Тегерана на укрепление и расширение двусторонних отношений на всех уровнях.

О встрече Путина с главой МИД Ирана стало известно в четверг, 17 апреля. Сообщалось, что она прошла в Кремле.

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