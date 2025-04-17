МИД Ирана: Аракчи передал Путину послание от Хаменеи

Президент России Владимир Путин получил из рук главы Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи послание от верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Аракчи на встрече с Путиным подчеркнул решительный настрой Тегерана на укрепление и расширение двусторонних отношений на всех уровнях.

О встрече Путина с главой МИД Ирана стало известно в четверг, 17 апреля. Сообщалось, что она прошла в Кремле.