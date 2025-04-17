В МИД РФ объяснили решение по «Талибану»

Снятие террористического статуса с движения «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном. Об этом сообщили в МИД России.

Решение о снятии террористического статуса с «Талибана» было принято Верховным судом РФ сегодня, 17 апреля. В МИД считают, что оно «открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов». В ведомстве отметили, что РФ нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом.

Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

«Российская сторона признательна за проводимые властями этого государства военно-силовые операции на своей территории против афганского крыла ИГИЛ* — "Вилаят Хорасан"*, исповедующего ультрарадикальную идеологию "глобального джихада". Отдельный акцент в Москве намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Кабулом. Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов», — говорится в тексте.

При этом в МИД подчеркнули, что снятие террористического статуса с «Талибана» не влечет за собой изменения международных обязательств РФ по соблюдению санкционного режима Совбеза ООН в отношении связанных с движением физических и юридических лиц, а также других групп и предприятий.

*организация признана террористической и запрещена в России