Песков рассказал о подаренных Ким Чен Ыном Путину собаках

Собаки, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину, прекрасно себя чувствуют и живут в резиденции главы государства, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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Корреспонденты российских СМИ попросили представителя Кремля предоставить информацию о судьбе подаренных собак.

«Прекрасно себя чувствуют, живут с Путиным», — отметил Песков.

В августе 2024 года представитель Кремля сообщил, что пара охотничьих собак породы пхунсан в настоящее время живет в резиденции в Ново-Огарево.

Кинолог Евгений Цигельницкий уточнил, в свою очередь, что собаки этой породы считаются национальным достоянием Северной Кореи.

Цигельницкий отметил, что у российских кинологов до сих пор не было практического опыта содержания и разведения собак породы пхунсан.

Кинолог пояснил, что по происхождению они могут быть близки к сибирским лайкам и некоторым другим собакам этого региона.

Напомним, что Путин посетил КНДР с госвизитом 18-19 июня 2024 года. Там он получил в подарок от Ким Чен Ына двух собак породы пхунсан.