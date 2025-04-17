Россия запросила встречу СБ ООН без Украины по мораторию на удары по энергетике
Россия запросила на 17 апреля закрытую встречу Совета Безопасности ООН по мораторию на удары по энергетическим объектам РФ и Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН …, чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины", - написал дипломат.
Полянский пояснил, что закрытая встреча не предусматривает присутствия на ней Украины.
По его словам, консультации начнутся ориентировочно около 23.30 по Москве. По итогам переговоров предусматривается выход российских дипломатов к прессе.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев демонстративно игнорирует 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Она отметила, что с начала действия договоренностей, ВСУ совершили не менее 80 атак на российскую энергетику.
При этом в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин пока не давал указаний относительно дальнейшей судьбы моратория.
Решение о прекращении ударов сроком на 30 дней было принято 18 марта после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.