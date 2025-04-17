Россия запросила встречу СБ ООН без Украины

Россия запросила на 17 апреля закрытую встречу Совета Безопасности ООН по мораторию на удары по энергетическим объектам РФ и Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН …, чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины", - написал дипломат.

Полянский пояснил, что закрытая встреча не предусматривает присутствия на ней Украины.

По его словам, консультации начнутся ориентировочно около 23.30 по Москве. По итогам переговоров предусматривается выход российских дипломатов к прессе.

В Кремле анонсировали "большую работу" в рамках председательства России в СБ ООН

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев демонстративно игнорирует 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Она отметила, что с начала действия договоренностей, ВСУ совершили не менее 80 атак на российскую энергетику.

При этом в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин пока не давал указаний относительно дальнейшей судьбы моратория.

Решение о прекращении ударов сроком на 30 дней было принято 18 марта после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.