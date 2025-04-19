В ходе закрытых консультаций в Совете безопасности ООН представители стран Европы не стали высказываться о нарушениях украинской стороной моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в ходе совещания российская сторона задала вопрос о возможности ООН провести дополнительные консультации с Киевом, чтобы «заставить» украинские власти соблюдать обозначенные договоренности.

«В ответ слова не взяла ни одна европейская делегация», — заявил Полянский.

Он отметил, что данные факты показывают «истинное стремление европейцев к миру».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что РФ видит несоблюдение Украиной моратория на удары по российским энергетическим объектам.

Также атаки ВСУ на российские энергообъекты прокомментировал и член комитета Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что в течение месяца действия моратория стала ясна ценность российского слова. Парламентарий обратил внимание, что Россия выполнила все договоренности, тогда как Украине было на них «наплевать».