Захарова отреагировала на решение Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала невероятным награждение ее орденом и поблагодарила президента России Владимира Путина за высокую оценку ее работы.

© пресс-служба МИД России

К своей публикации дипломат добавила фотографию указа о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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«Невероятно! Благодарю за столь высокую оценку! Служу России, Родине моей любимой, нашему великому народу!», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие края.