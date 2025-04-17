Путин по-арабски поблагодарил эмира Катара за визит

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за содержательный и полезный визит в Москву. Он в том числе передал ему благодарность на арабском языке - словом "Шукран".

"Хочу поблагодарить ваше высочество за визит. Он был очень содержательным и, мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей. Хочу поблагодарить всю вашу делегацию, потому что была проделана большая предварительная работа. Уверен, что все поставленные цели будут достигнуты. Спасибо", - сказал российский лидер после церемонии подписания документов.

И обратился к собеседнику по-арабски: "Шукран" (с араб. - "спасибо").