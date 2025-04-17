Песков рассказал о контактах Путина и Уиткоффа

Контакты главы российского государства Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, посвящены украинскому урегулированию. Москва, по словам пресс-секретаря президента РФ, исходит из того, что подобные контакты будут проложены.

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С Уиткоффом, как прокомментировал Песков, речь идет «именно об украинском урегулировании».

При этом пресс-секретарь президента не стал обозначать сроки возможных новых контактов со спецпосланником президента США Уиткоффом.