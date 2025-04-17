Песков рассказал, какую тему обсуждают Путин и Уиткофф

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты российского президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продолжатся. Об этом сообщает РИА Новости.

© kremlin.ru

По словам Пескова, Кремль исходит из того, что разговор между Путиным и Уиткоффом еще не окончен. При этом, сроки следующих переговоров между президентом России и спецпосланником США, Песков озвучивать не стал.

«С Уиткоффом речь идет именно об украинском урегулировании. <...> Мы не звездочеты, но есть понимание, что эти контакты будут продолжаться», — заявил он.

Напомним, что 11 апреля Стив Уиткофф прилетел в Россию для встречи с Путиным. Переговоры прошли в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Они продлились около 4,5 часов.