МИД пригрозил Эстонии ответными мерами за угрозы судам РФ

Россия примет ответные меры, если Эстония предпримет противоправные действия в отношении российских кораблей в Балтийском море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что 14 апреля в Эстонии вступили в силу поправки, разрешающие ВМС страны применять силу к иностранным судам. В частности, они могут «перехватывать, перенаправлять или иными способами принуждать гражданские суда к смене курса, а в случае необходимости ладе топить их». По словам Захаровой, новые полномочия ВМС Эстонии выходят за рамки международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1983 года.

«В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства члена НАТО», — предупредила она.

Захарова отметила, что РФ решительно осуждает подобные «пиратские замашки», которые создают «существенные риски для судоходства на Балтике и безопасности в регионе». Она выразила надежду на то, что все страны «дадут объективную оценку злонамеренному решению Таллина, попирающему дух и букву международного права».