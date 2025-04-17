Захарова назвала ответственного за произошедшее в Сумах

За удар ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, безусловно, ответственен Владимир Зеленский. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она указала, что решением уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха Зеленский фактически «подтвердил выдвинутые против него обвинения».

«Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации ответственность за это очередное страшное военное преступление, которое было направлено против собственных граждан. Я напомню Зеленскому, его же слова. Как он сказал пару лет назад? Что он "не лох"? А раз так, то ответственность на нем. Безусловно, на нем», — добавила Захарова.

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Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, знает ли об этих «отставках, публикуемых некрологах украинским военным, использовании гражданского мирного населения в качестве живого щита военной сходки» генсек ООН Антониу Гутерриш, который на следующий день после удара оказался «встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам».

«Он же еще и обвинил нашу страну в нападении на мирных жителей. А вот сейчас, когда вскрылись факты, когда вскрылось, что все это — инсценировка, я имею в виду все эти рассказы киевского режима о том, что целенаправленно якобы Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре, по детям, по женщинам. Может быть, все-таки кто-то найдет в себе в Секретариате ООН силы и способность высказаться на этот счет?» — отметила она.

Захарова подчеркнула, что многие стали обвинять РФ после удара, но стоило узнать, что Киев «прикрыл свою сходку боевиков живым щитом и у всех как-то резко закончились слова».

«Да, это правда. Киевский режим решил прикрыть своих упырей детьми. А теперь все их кураторы и спонсоры все это замалчивают», — заключила она.

Напомним, что российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах 13 апреля. В Минобороны РФ указывали, что там находились около 200 бойцов ВСУ, погибли 60 военнослужащих.