Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала обращение актера Жан-Клод Ван Дамма к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Ван Дамм обратился к российскому президенту, заявив, что хочет приехать в Россию и стать амбассадором мира. Он подчеркнул, что для него будет честью иметь подобный титул. Он также предположил, что может обсудить с Путиным «мир, спорт и счастье», но никакой политики.

Когда такие популярные, да еще и имеющие отношение к спорту люди, как Ван Дамм, делают подобные заявления, то на это можно отреагировать положительно. Ведь ничего плохого он не сказал, он не собирается обсуждать политику. Кроме того, насколько я понимаю, он не намерен вставать на чью-то сторону… Но перспективы такой встречи зависят от соответствующего решения нашего президента, от его графика. Может быть, он и встретится с актером. Полагаю, такая встреча может произойти в рамках одного из форумов. К примеру, президент много с кем встречается на Петербургском международном экономическом форуме, возможно, Ван Дамм там также будет интересен как спикер. Тут можно будет совместить несколько мероприятий. Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ

Журова также ответила на вопрос о том, может ли актер поспособствовать возвращению российских спортсменов в международный спорт.

«Тут все зависит не от заявлений конкретных людей, а от общего фона. Из-за негативно фона в МОК сейчас думают, что если там попытаются допустить россиян до соревнований, то многие страны выступят против этого и начнут бойкотировать турниры. Во многих государствах даже приняли соответствующие законы, и получается, что их нужно будет отменять. Тут все дошло до абсурда. Кроме того, они пытаются доказать, что такого же мнения придерживаются все страны. Поэтому тут важна повестка. Чем позитивнее она будет в отношении наших спортсменов, чем больше будет заявлений о том, что спорт находится вне политики, тем лучше. И об этом могут сказать такие люди, как Ван Дамм. Нужно, чтобы больше людей не стеснялись высказывать свое мнение. Это может переломить ситуацию. Но одному человеку это не под силу», - сказала она.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее поддержал идею Ван Дамма стать послом мира и приехать в РФ.