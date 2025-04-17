Лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу следует понять, что удар дальнобойными ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как прямое участие ФРГ в конфликте на стороне Киева, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

13 апреля Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в координации с европейскими партнерами. Политик предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Представитель МИД напомнила, что без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна.

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«[На фоне этого] удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима, со всеми вытекающими последствиями для Германии», — подчеркнула Захарова.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что есть «много аргументов» против передачи ВСУ дальнобойных ракет.