Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание по этому вопросу прошло в закрытом режиме. Решение суда вступает в силу немедленно.

Напомним, что афганское движение «Талибан» внесли в список террористических организаций в 2003 году. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане.

В 2024 году МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из перечня запрещенных организаций. В декабре того же года в РФ приняли закон, позволяющий это сделать. 31 марта Генпрокуратура России направила в Верховный суд заявление с просьбой приостановить запрет движения в России.