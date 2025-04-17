В Кремле оценили ход мирных переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию украинского кризиса продвигаются достаточно сложно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, пока Москва и Вашингтон «все-таки говорят о мире», европейские страны настаивают на продолжении военного противостояния, превратившись вдруг «в ястребов войны».

«Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что «киевский режим в своем репертуаре», и «поэтому дела не так просто идут».

Ранее Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны до августа. При этом 13 апреля Владимир Зеленский заявил о том, что Киев «не может доверять» Москве и выступает против переговоров с Россией.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил о российской угрозе для Европы и на фоне переговоров Москвы и Вашингтона призвал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны».