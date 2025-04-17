Путин на год продлил полномочия главы Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин продлил до 17 июня 2026 года срок федеральной государственной гражданской службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

72-летний Чиханчин руководит Росфинмониторингом с 22 мая 2008 года. Одновременно с 2009 года он является представителем президента РФ в национальном банковском совете ЦБ России, который в 2013 году был переименован в Национальный финансовый совет.

Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, при этом он может быть продлен для госслужащих, замещающих должности определенных категорий, например, для руководителей высшей группы должностей.