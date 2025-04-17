Катар может стать еще одной площадкой для переговоров России и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил сегодня помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», - подчеркнул он.

Ранее встречи делегаций России и США проходили в Саудовской Аравии. Первые переговоры делегаций двух стран состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. По их итогам стороны условились назначить высокопоставленные команды для переговоров. Тогда же в Госдепе сообщили, что Россия и США договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Следующая встреча прошла в столице Саудовской Аравии 24 марта. В ходе этих переговоров экспертные группы обсуждали безопасность судоходства в Черном море.