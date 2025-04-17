Спецпредставитель Путина сделал заявление о переговорах России и США

Диалог между Россией и США продолжается, однако сторонам предстоит решить много сложных вопросов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Дмитриев назвал очень важным то, что страны ведут переговоры. Сам диалог он оценил как конструктивный.

«Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много вопросов, которые еще надо решать. Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет», — сказал он.

Раскрыто возможное место проведения переговоров России и США

Как сообщает ТАСС, спецпредставитель президента также заявил, что многие страны пытаются сорвать переговоры РФ и США, ведя активную пропаганду против РФ. Дмитриев добавил, что в этих условиях очень важно напрямую выносить российскую позицию.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Сообщалось, что переговоры длились 4,5 часа, а главной темой стали аспекты урегулирования конфликта на Украине.