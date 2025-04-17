Захарова высказалась о «безумном плане» ЕС по Украине

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным план ряда западных стран разместить военный контингент на Украине. Как сообщают «Известия», об этом она сказала в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что, несмотря на все усилия, Франция и Великобритания все еще не могут добиться единства в поддержке своего «безумного плана», который они сформулировали как размещение «многонационального миротворческого контингента».

Ранее СМИ сообщали, что первоначально Великобритания и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран. Позднее появились данные о контингенте в 30 тысяч военных — войска бы сосредоточили на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.

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Накануне французская Le Monde сообщала, что переговоры союзников зашли в тупик. Французский и британский генштабы не смогли договориться, какие именно силы направить в зону конфликта. Кроме того, Париж и Лондон столкнулись с финансовыми сложностями — отправка войск может обойтись в 2-3 млрд евро.

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