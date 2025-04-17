Захарова высказалась о «безумном плане» ЕС по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным план ряда западных стран разместить военный контингент на Украине. Как сообщают «Известия», об этом она сказала в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что, несмотря на все усилия, Франция и Великобритания все еще не могут добиться единства в поддержке своего «безумного плана», который они сформулировали как размещение «многонационального миротворческого контингента».

Ранее СМИ сообщали, что первоначально Великобритания и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран. Позднее появились данные о контингенте в 30 тысяч военных — войска бы сосредоточили на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.

Захарова упрекнула руководство ООН в недобросовестности

Накануне французская Le Monde сообщала, что переговоры союзников зашли в тупик. Французский и британский генштабы не смогли договориться, какие именно силы направить в зону конфликта. Кроме того, Париж и Лондон столкнулись с финансовыми сложностями — отправка войск может обойтись в 2-3 млрд евро.