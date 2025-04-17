Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его многочисленные помощники, посланники и спецпредставители, а также профильные международные организации плохо выполняют свой мандат. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на полное отсутствие должной реакции со стороны ответственных международных структур на "совершаемые в террористическом угаре" преступления киевского режима в отношении мирных российских граждан, в частности против медицинских работников. В качестве примера она привела недавний ночной налет на Курск и его окрестности, когда, в частности, "с помощью беспилотников с поражающими элементами был нанесен преднамеренный удар по станции скорой помощи и выведены из строя 11 специализированных автомобилей".

"Конечно, все это было управляемо и именно так и рассчитывалось - как теракт в отношении медицинской гражданской инфраструктуры", - констатировала она.

Поскольку ни одна из профильных международных структур не сочла нужным осудить это преступление даже посредством своих дежурных призывов к миру во всем мире, дипломат упрекнула их в лицемерии и недобросовестности.