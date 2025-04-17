Захарова упрекнула руководство ООН в недобросовестности

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его многочисленные помощники, посланники и спецпредставители, а также профильные международные организации плохо выполняют свой мандат. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова упрекнула руководство ООН в недобросовестности
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Дипломат обратила внимание на полное отсутствие должной реакции со стороны ответственных международных структур на "совершаемые в террористическом угаре" преступления киевского режима в отношении мирных российских граждан, в частности против медицинских работников. В качестве примера она привела недавний ночной налет на Курск и его окрестности, когда, в частности, "с помощью беспилотников с поражающими элементами был нанесен преднамеренный удар по станции скорой помощи и выведены из строя 11 специализированных автомобилей".

"Конечно, все это было управляемо и именно так и рассчитывалось - как теракт в отношении медицинской гражданской инфраструктуры", - констатировала она.

Поскольку ни одна из профильных международных структур не сочла нужным осудить это преступление даже посредством своих дежурных призывов к миру во всем мире, дипломат упрекнула их в лицемерии и недобросовестности.

"У меня вопрос к международным организациям и генеральному секретарю ООН, к его официальному представителю и многочисленным докладчикам и спецпосланникам, а также ко всем структурам ООН, которые, например, занимаются вопросами детства, материнства, защитой социально уязвимых групп населения, в том числе вопросами медобеспечения и безопасности сотрудников медицинских служб, - обратилась она к ним в целом. - Где же ваши заявления, ваши озабоченности, ваши пресс-релизы, ваши слова хотя бы сочувствия на брифингах и пресс-конференциях, где специализированные брифинги или интервью на этот счет? Ничего этого нет. Вы плохо выполняете свой мандат, господа".

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