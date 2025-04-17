Россия осудила меры Кишинева против Гагаузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Москва осуждает тоталитарные меры Кишинева против гагаузской автономии.

«Мы решительно осуждаем тоталитарные методы молдавских властей, которые применяются в отношении Гагаузии», — сказала она.

Захарова заявила, что Москва призывает профильные международные структуры обратить внимание «на вопиющее попрание прав человека и национальных меньшинств».

Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Сама Гуцул не признает вину, она считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест.