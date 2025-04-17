Владимир Зеленский, безусловно, ответственен за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации [Владимира] Артюха. Фактически он этим самым подтвердил выдвинутые против него обвинения. Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации ответственность за это очередное страшное военное преступление, которое было направлено против собственных граждан, - сказала дипломат. - Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он "не лох"? А раз так, то ответственность на нем. Безусловно, на нем".

Захарова задалась вопросом, знает ли о том, что происходит сейчас на Украине "с этими отставками, с публикуемыми некрологами украинским военным, с использованием гражданского мирного населения в качестве живого щита военной сходки" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Ведь он же на следующий день после удара, а цели были абсолютно легитимные, оказался "встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам". Он же еще и обвинил нашу страну в нападении на мирных жителей, - заметила она. - А вот сейчас, когда вскрылись факты, равно как с ситуацией с Бучей, когда за три года не нашлось ни одной возможности ни у кого, включая генерального секретаря ООН, опубликовать списки с именами якобы погибших там, сейчас, когда вскрылось, что все это - инсценировка, я имею в виду все эти рассказы киевского режима о том, что целенаправленно якобы Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре, по детям, по женщинам. Может быть, все-таки кто-то найдет в себе в Секретариате ООН силы и способность высказаться на этот счет?"

Захарова: обвинявшие Россию в ударе по Сумам «должны встать на колени»