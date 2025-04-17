Россия ожидает от ЕС и Украины ориентированности на поиски мирного урегулирование конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, США ведут работу с европейцами и с украинцами в русле мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от Европы мы видим ориентированность на продолжение войны», - заметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Европы. Он также обратил внимание на изменение позиции Вашингтона по украинскому кризису и сообщил о намерении начать дискуссии о возможности принять страны ЕС под защиту французских сил ядерного сдерживания. Позднее Макрон призвал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны».