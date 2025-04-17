В Кремле объяснили смену госсекретаря Союзного государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смену госсекретаря Союзного государства естественной ротацией.

«Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно... Что касается кадровых изменений: идет ротационный процесс, это тоже естественно», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сергей Глазьев станет новым секретарём Союзного государства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Коновалова от должности полномочного представителя президента России в Конституционном суде страны.

Позже Путин назначил Мезенцева представителем президента в Конституционном суде.