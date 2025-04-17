Будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу следовало бы повесить в своем кабинете фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом, поскольку его, вероятно, подводит память. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Мерцу следовало бы повесить эту фотографию у себя в кабинете. А то его явно подводит память», — написал Пушков, приложив соответствующий кадр «Знамя Победы над рейхстагом» авторства военного корреспондента Евгения Халдея.

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».