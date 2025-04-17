В России отреагировали на призыв президента Финляндии к полному прекращению огня

Lenta.ru

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной не могут проходить без участия Москвы и подписания соответствующих документов, считает депутат Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, подчеркнув, что считает его своим другом. По его словам, Киев согласился на полное и безоговорочное прекращение огня, поэтому он обратился к Москве с аналогичным призывом.

Депутат Журова считает, что переговоры о перемирии должны решаться между российской и украинской сторонами или в формате трехсторонних переговоров. Призывы к прекращению огня, на ее взгляд, уместны на площадке ООН или в Брюсселе, но никак не в Финляндии. Подобные заявления, по мнению парламентария, могут быть попыткой пиара.

«Должны быть какие-то документы, которые закрепляют намерение прекратить огонь, чтобы всем были понятны условия. Без документов эти заявления ничего не стоят», — считает депутат.

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Ранее Стубб призвал Запад «принудить к миру» Россию, поскольку она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс якобы затягивается. При этом ранее политик призывал вооружить Украину до зубов, чтобы она использовала тактику сдерживания.

Политика
Видео
Александр Стубб
Владимир Зеленский
Светлана Журова
ООН
Москва
Киев
Брюссель
Финляндия
Украина