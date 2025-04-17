Новым Госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

О решении лидеров России и Беларуси утвердить в статусе Государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России 64-летнего академика РАН Сергея Глазьева сообщил 17 апреля Президент Беларуси на встрече с этим авторитетным российским ученым и политиком, передает БЕЛТА.

"Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства. Думаю, что эффект будет хорошим", - напутствовал нового Госсекретаря Александр Лукашенко.

Он уточнил в этой связи, что Сергей Глазьев сменил на посту Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. "Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу", - сказал белорусский лидер.