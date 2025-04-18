Вучич рассчитывает обсудить 9 мая с Путиным энергетическую безопасность Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает 9 мая после парада Победы в Москве провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если 9-го (мая там. — RT) буду, может случиться, что 9-го вечером у меня встреча с Путиным», — цитирует его РИА Новости.

Вучич отметил, что намерен обсудить с Путиным поставки российского газа и ситуацию в нефтяной промышленности.

Ранее Вучич подтвердил свою готовность посетить Москву 9 мая. При этом он отметил, что давление, оказываемое на него в связи с этой поездкой, создаёт ощущение, что «небо вот-вот рухнет» на его голову.