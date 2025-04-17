В МИД России объяснили рейд силовиков в бане с киргизами в Москве

В МИД России прокомментировали проверку силовиками бани с киргизами в Москве.

Проверка иностранцев в банном комплексе «Бодрость» в Москве была плановой и не нацеливалась на граждан какой-либо страны, подчеркнули в российском МИД.

Как отмечалось, после проверки выяснилось, что некоторые иностранцы, обнаруженные там, пребывали в России незаконно.

14 апреля в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Киргизии сообщили, что 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырём принято решение о выдворении из России.

Ранее стало известно, что Киргизия вышла на второе место по числу трудовых мигрантов в России.