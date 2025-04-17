Посол сообщил об усилении давления на российских дипломатов в Британии

Давление на российских дипломатов в Великобритании усиливается на фоне затяжного кризиса в отношениях между странами. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

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По его словам, на пустом месте изобретаются «искусственные раздражители» в продолжение «дела Скрипалей», сочиняются «небылицы о шпионах и саботаже», с помощью которых в Лондоне пытаются настроить против РФ собственное население и партнеров.

«Под фиктивными предлогами вводятся ограничения в отношении нашего посольства. И прессинг этот усиливается. Понятное дело, что он будет и впредь получать адекватный ответ с российской стороны», — сказал посол.

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На этом фоне, подчеркнул Келин, диалог по большинству направлений между сторонами заморожен или сведен к минимуму, при этом дипломатические отношения с Британией сохраняются.

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