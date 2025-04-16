Путин рассказал об освобождении россиянина Труфанова из плена ХАМАС

Президент России Владимир Путин рассказал об освобождении россиянина Александра Труфанова и его семьи из плена ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, освободить россиянина удалось благодаря многолетним отношениям России и Палестины.

«То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», — заявил Путин.

Напомним, что в октябре 2023 года Труфанов вместе с матерью, бабушкой и невестой был похищен бойцами ХАМАС из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Во время атаки радикалов отец Труфанова был убит.

15 февраля Труфанов был освобожден из плена.