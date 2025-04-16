Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Российский президент Владимир Путин вечером встретился с освобожденным из плена в секторе Газа гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Согласно заявлению, во встрече участвовали близкие Труфанова — мать Елена и невеста Сапир Коэн, а также главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.

Александр Труфанов был в плену ХАМАС с октября 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным . При захвате он был ранен.

В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.