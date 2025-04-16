Путин назвал космические проекты «жизненно необходимыми» для РФ
Космические проекты жизненно необходимы России как суверенной стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Он указал, что любые космические проекты «всегда сложные и требуют значительных финансовых вложений».
«Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы такой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности.
Ранее президент РФ заявил, что в сотрудничестве с Москвой в космосе заинтересованы многие страны, в том числе БРИКС. В частности, по его словам, Россия имеет «грандиозные» планы по сотрудничеству с Китаем в этой области.