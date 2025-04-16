Проект полета на Марс является очень сложным, но человечество будет стремиться к этому. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что проект полета на Марс «сегодня кажется очень сложным к реализации, но в конце-концов он будет реализован».

«В советское время песня была такая, очень популярная — "И на Марсе будут яблони цвести". Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, то, к чему человечество, безусловно, будет стремится», — добавил Путин в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

По мнению президента РФ, в первую очередь в этом вопросе стоит решить проблему длительного и безопасного пребывания человека в дальнем космосе. После этого встанет вопрос с новыми способами передачи информации и обеспечением энергетикой будущих объектов на Марсе.