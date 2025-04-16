Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все обвинявшие Россию в ударе по Сумам должны «встать на колени перед миром». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Такое заявление она сделала после объяснений от украинской стороны. По словам Захаровой, западные политики поспешили начать «лить грязь на Россию», при этом не разобравшись в ситуации — такое поведение дипломат назвала «угаром соревновательной русофобии».

«Когда же была ликвидирована сходка боевиков — все в одно горло начали обвинять Россию. А когда выяснилось, что прикрыли этих упырей власти детьми специально, что-то все замолчали. По логике, после этих публикаций и отставок, они теперь должны на колени встать перед всем миром», — заявила она.

Захарова также заявила, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх виноват в военном преступлении — по ее словам, это именно он приказал организовать сходку ВСУ с привлечением на мероприятие женщин и детей.

«Укронацистские боевики де-факто берут своих же сограждан в заложники. Кровь мирных погибших — на руках Зеленского и его подручных, а также всей этой западной кодлы. Постановки в Буче и непрекращающиеся даже во время согласованного моратория атаки ВСУ на энергетические объекты России доказывают — в репертуаре этого уродского шапито немало кровавых номеров», — добавил она.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по Сумам.