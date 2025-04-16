Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал продление военного положения на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Мирошника, продление военного положения на Украине «ставит крест» на проведении в стране президентских выборов в ближайшее время. Кроме того, посол также заявил, что этой инициативой Киев демонстрирует свое отношение к мирным инициативам президента США Дональда Трампа — Мирошник считает, что украинские власти продлили военное положение, поскольку не планируют соглашаться на прекращение огня.

«Продлением военного положения Киев ставит крест на возможности провести выборы до конца года. Украинский центризбирком недавно заявил, что на подготовку и проведение выборов нужно, как минимум полгода. Ну и отношение к “мирным инициативам Трампа” тоже достаточно явно прослеживается. В планах Киева и его европейских кураторов стремления к урегулированию не наблюдается», — заявил он.

Ранее что Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны до августа.