Путин назначил Мезенцева представителем президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим представителем в Конституционном суде.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента России в Конституционном суде Российской Федерации», — приводит документ РИА Новости.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Александра Коновалова от должности полномочного представителя президента России в Конституционном суде страны.