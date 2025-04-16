Путин высказался о завершении работы МКС

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные идеи по поводу завершения работы Международной космической станции. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что NASA и «Роскосмос» работают над созданием подробного плана по сведению МКС с орбиты. При этом в США и РФ ставят разные сроки по завершению работы станции — до 2030 и 2028 года соответственно.

«МКС создана, она работает. Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

По его словам, в сотрудничестве с РФ в космосе заинтересованы многие страны, в том числе БРИКС.