Путин рассказал о грандиозных планах сотрудничества с Китаем в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва имеет «грандиозные» планы по сотрудничеству с Китаем в области космоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время общения со студентами МГТУ им. Баумана. По словам Путина, у России есть «большие, интересные, хорошие и грандиозные» планы по сотрудничеству с Китаем в области космоса. Впрочем, президент также добавил, что это сотрудничество не ограничивается только Китаем — оно касается всех стран БРИКС.

«У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом — с Индией, с Южной Африкой, с Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может», — заявил он.

Ранее Путин прибыл в МГТУ им. Баумана, чтобы провести совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики.