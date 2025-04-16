Президент РФ Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским инженером Сергеем Королёвым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

"Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня, мне кажется, невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно - некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось.", - подчеркнул президент на встрече со студентами. "Полет на Марс очень сложный. Сегодня он кажется очень сложным к реализации. Если вы интересуетесь, наверняка знаете об этом", - указал Путин.