В России отреагировали на сообщения о возможной сделке по Boeing с США

Приобретение Россией у США самолетов Boeing за счет средств из замороженных активов может случиться после отмены санкции, но к закрытым источникам Bloomberg надо относиться с осторожностью, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов.

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Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Надо очень осторожно относиться к так называемым источникам, которые не раскрываются и ложатся в основу каких-то сообщений со стороны наших западных контрагентов. Возможно, это не имеет отношения к реальности», — сказал депутат.

Он добавил, что естественно, если происходит полная отмена санкций, а эти санкции серьезно касаются авиаперевозок, то может быть запрос на покупку определенных позиций по запчастям или на покупку самолетов. По мнению Кирьянова, это будет взаимоувязано с теми достижениями, которые сегодня есть у России в самолетостроении, и тем процессом импортозамещения, который идет.

«Еще раз повторю: надо крайне осторожно относиться к таким сообщениям, но иметь в виду, что мы должны опираться на, скажем так, рациональное принятие решений для того, чтобы обеспечить свой авиафлот», — подчеркнул замглавы комитета.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило о том, что Россия попросила разрешения у США купить самолеты Boeing, используя деньги из замороженных активов, но после достижения прекращения огня на Украине.