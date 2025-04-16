Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова главы евродипломатии Евросоюза Каи Каллас, заявил, что ее рано или поздно ждет Нюрнберг-2. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Ранее Каллас заявила, что ЕС не приветствует участие в параде Победы в Москве стран-кандидатов в союз. Более того, по ее словам, члены Евросоюза уже подтвердили, что не будут присутствовать на этом торжественном мероприятии. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя слова Каллас, сказал, что примет участие в параде Победы в Москве и никто не может ему это запретить.

«Глава евродипломатии в приступе антироссийской истерии договорилась до того, что, мол, участие в параде Победы в Москве противоречит "европейским ценностям". А что тогда им соответствует? Возрождение фашизма в Европе, война с памятниками воинам-освободителям, героизация нацистских преступников и их приспешников? Вопросы риторические», — написал Слуцкий.

Он отметил, что РФ «не допустит реинкарнации фашисткой гидры», выразив уверенность, что в этом с Москвой «солидарно мировое большинство».