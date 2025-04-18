Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться вставлять «палки в колеса» переговорного процесса по разрешению конфликта, обвиняя спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стива Уиткоффа в распространении «российских нарративов». Об этом заявил депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Зеленский продолжает пытаться вставлять палки в колеса переговорного процесса. Враньем, провокациями и голословными обвинениями. И лишь ради сохранения собственной власти и денежного содержания со стороны западных русофобов», — объяснил Слуцкий.

Как считает парламентарий, заявление украинского лидера в сторону Уиткоффа представляет собой «очередной перформанс шапито киевского режима». В реальности «"миру не способствуют" сам Зеленский и Ко», добавил Слуцкий.

Ранее Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России. Он выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы».