Смолин: ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности

Ни один член Госдумы, Правительства РФ или представитель Совфеда не работает по специальности.

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Такое заявление сделал первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя идею лишать дипломов тех, кто не работает по специальности.

— Есть более правильная формулировка, которую в последнее время использует министр науки и высшего образования Валерий Фольков, это работа в соответствии с полученным образованием. Если, например, человек закончил педагогический университет и где-то работает с людьми, он работает вроде бы не по специальности, но в соответствии с полученным образованием, поскольку он использует знания для работы в системе «человек-человек», — подчеркнул депутат в беседе с Aif.ru.

Ответ чиновника последовал после предложения министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка лишать дипломов россиян, нежелающих работать по профессии.

9 апреля в Госдуме был принят закон, согласно которому педагоги, получившие дипломы о дополнительном образовании в частных организациях, не смогут работать в школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее ГД в третьем, окончательном чтении приняла закон о проведении эксперимента по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации. В чем суть эксперимента — разбиралась «Вечерняя Москва».