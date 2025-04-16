Смолин: Ни один депутат ГД или член Совфеда не работает по специальности
Ни один член Госдумы, Правительства РФ или представитель Совфеда не работает по специальности.
Такое заявление сделал первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя идею лишать дипломов тех, кто не работает по специальности.
— Есть более правильная формулировка, которую в последнее время использует министр науки и высшего образования Валерий Фольков, это работа в соответствии с полученным образованием. Если, например, человек закончил педагогический университет и где-то работает с людьми, он работает вроде бы не по специальности, но в соответствии с полученным образованием, поскольку он использует знания для работы в системе «человек-человек», — подчеркнул депутат в беседе с Aif.ru.
Ответ чиновника последовал после предложения министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка лишать дипломов россиян, нежелающих работать по профессии.
9 апреля в Госдуме был принят закон, согласно которому педагоги, получившие дипломы о дополнительном образовании в частных организациях, не смогут работать в школах с 1 сентября 2026 года.
Ранее ГД в третьем, окончательном чтении приняла закон о проведении эксперимента по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации. В чем суть эксперимента — разбиралась «Вечерняя Москва».