Слуцкий назвал Катар стратегическим партнером России

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал Катар стратегическим партнёром России.

По его словам, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани уже успел зарекомендовать себя в качестве сильного лидера.

«Это надёжный для нас стратегический партнёр во многих инфраструктурнозначимых проектах: в сфере экономики энергетики, транспорта, а также инвестиций в различные сферы российской экономики», — заявил он.

Также Слуцкий высоко оценил посреднические усилия Катара в работе по воссоединению семей с детьми, пребывавшими на Украине.

Комментируя возможные темы переговоров между лидерами двух стран, Слуцкий отметил такие вопросы как создание многополярной мировой архитектуры, сохранение роли ООН в мировых делах, гуманитарное содействие Сирии, украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин встретится с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани 17 апреля.