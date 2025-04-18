В ГД подготовили законопроект о дополнительном выходном после Пасхи

На заключение в правительство направлен законопроект о предоставлении дополнительного выходного работникам на следующий день после Пасхи.

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Авторы - депутаты фракции ЛДПР - предлагают закрепить в Трудовом кодексе обязанность правительства ежегодно, начиная с 2026 года, переносить один выходной на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи.

Как отмечают авторы инициативы, с которой ознакомилась "Российская газета", сейчас по закону в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства, который должен быть официально опубликован не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года. Также допускается принятие нормативных правовых актов правительства о переносе выходных дней на другие дни в течение календарного года при условии официального опубликования этих актов не позднее чем за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.

"Гибкость Правительства Российской Федерации при осуществлении им предусмотренного частью пятой статьи 112 ТК РФ переноса выходных дней на другие дни продемонстрирована в 2025 году: в феврале и марте текущего года не было установлено "длинных" выходных в связи с тем, что соответствующие выходные дни были перенесены на май. Такой производственный календарь на 2025 год был утвержден впервые за последние несколько лет", - отмечают депутаты.

Законопроектом предлагается закрепить в новой части статьи 112 ТК РФ обязанность правительства при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Пасхой, ежегодно приходящимся на воскресный день. Исключение из этого правила составляет лишь случай, когда на указанный понедельник приходится нерабочий праздничный день (например, 1 мая).

Регионы, кстати, вводят дополнительные выходные в честь религиозных праздников.

По мнению экспертов, большинство россиян (по данным социологических опросов до 85%) отмечает православный праздник Светлого Христова Воскресения.

Свыше 10% населения следует строгим предписаниям соблюдения длительного поста перед Пасхой, а значительная часть россиян в той или иной мере соблюдает требования поста.

"В РПЦ накануне заявили о необходимости рассмотреть возможность сделать следующий после Пасхи понедельник выходным днем. Полностью поддерживая эту позицию, озвученную Русской Православной Церковью, возвращаемся к нашей давней идее. При этом мы не нарушаем баланс рабочих и нерабочих дней, а лишь предлагаем законодательно зафиксировать норму, в соответствии с которой правительство, учитывая церковный календарь, будет переносить один из выходных дней, чтобы сделать светлый Пасхальный понедельник выходным.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство", - пояснил инициатор и один из авторов законопроекта - глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.