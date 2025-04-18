Захарова назвала Германию одним из главных "спонсоров уничтожения славян"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого политика Фридриха Мерца, который может стать канцлером Германии, о необходимости наступления ВСУ на Крым.

Захарова назвала Германию "одним из главных спонсоров бойни и уничтожения славян".

По словам представителя МИД, подобные призывы являются безответственными и опасными.

Захарова предупредила, что удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расцениваться как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины "со всеми вытекающими последствиями для Германии".

"Без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Захаровой.

Ракеты Taurus могут поражать наземные и морские цели на удалении 500 километров.